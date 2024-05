Il diritto condominiale preso sul serio: il riparto della spesa per installare l’ascensore

L’articolo 1124 del Codice civile stabilisce che, nello stesso modo delle scale, pure gli ascensori devono essere mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono e che la relativa spesa va ripartita tra tali proprietari, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

I costi di installazione

Questa disposizione trova applicazione solo per la specifica ipotesi della manutenzione e sostituzione...