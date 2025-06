Antincendi: carenze sempre a carico dell’amministratore

La domanda

Amministro un condominio costruito intorno al 2000, che è formato da nove appartamenti e nove garage. La superficie complessiva dell’area dei garage, compresa la corsia di manovra, è maggiore di 300 metri quadrati. All’epoca della costruzione non c’era l’obbligo di presentare pratica ai Vigili del fuoco, perché i posti auto erano meno di 10. Approfondendo la materia, un tecnico specializzato evidenzia che ora - con la nuova normativa - è necessario adeguare l’autorimessa e, eventualmente, procedere con le opere che verranno prescritte nell’autorizzazione. I condòmini riuniti in assemblea non hanno intenzione di procedere. Posso io, amministratore, verbalizzare il tutto ed essere sollevato di ogni responsabilità, in modo che le eventuali conseguenze di questo rifiuto ricadano sui condòmini? Oppure sarò ritenuto corresponsabile in caso di danno?