Il diritto condominiale preso sul serio: la sospensione dei servizi ai morosi

L’articolo 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ha introdotto un nuovo strumento a disposizione dell’amministratore per scoraggiare la morosità dei condòmini, perché stabilisce che, in caso di mora nel pagamento dei contributi protrattasi per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Sembrerebbe il rimedio risolutivo per prevenire le morosità dei condòmini, ma va subito detto che...