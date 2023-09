Il diritto condominiale preso sul serio:la maggioranza per dispensare l'amministratore nelle morosità di Ettore Ditta

Necessario il consenso unanime perché in caso di mancata azione di recupero delle sonne saranno gli altri condòmini a doversi accollare la spesa

L’articolo 1129, comma 9, del Codice civile stabilisce che, in mancanza di una dispensa espressa dall’assemblea, l’amministratore è obbligato ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è ricompreso, anche mediante l’ingiunzione prevista dall’articolo 63, comma 1, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile.

La previsione normativa è stata introdotta dalla legge di riforma della disciplina condominiale entrata in vigore nel 2013, ma non contiene una novità assoluta. Infatti il recupero delle quote di spese di gestione dovute dai condòmini costituiva una attribuzione ordinaria dell’amministratore anche in base alla disciplina originaria del Codice civile e la precisazione introdotta dall’articolo 18 della legge numero 220/2012, secondo cui il ricorso all’ingiunzione non richiede una preventiva autorizzazione assembleare, non ha fatto altro che codificare una regola che era già implicita nella normativa precedente.

L'ingiunzione ex articolo 63

Questa attribuzione dell’amministratore dipende dal fatto che i condòmini sono comunque obbligati a contribuire al pagamento delle spese di amministrazione ordinaria (Cassazione sentenza numero 4393/1997) non appena vengono pagate ai fornitori dall’amministratore, ancora prima che le spese vengano approvate dall’assemblea; e infatti l’approvazione da parte dell’assemblea produce l’esclusiva conseguenza che l’accettazione formale dell’obbligazione di pagamento da parte dei condòmini consente di fare ricorso alla speciale procedura ingiuntiva prevista dall’articolo 63, che è particolarmente vantaggiosa perché facilita l’amministratore ad acquisire subito i pagamenti anche nel corso di un giudizio di impugnazione della delibera.

Lo scopo della disposizione infatti è di mettere a disposizione dell’amministrazione uno strumento idoneo a raccogliere agevolmente i fondi necessari per il pagamento delle spese correnti. La vera novità della riforma è costituita invece dalla previsione del termine semestrale entro il quale l’amministratore è obbligato ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condòmini, in mancanza della quale l’amministratore ne risponde direttamente.

La delibera che dispensa l'amministratore da azioni contro i morosi

È sorto allora il problema della maggioranza – che la disposizione non specifica, come si è detto – con cui l’assemblea può validamente dispensare l’amministratore dall’obbligo di rispettare il termine semestrale. Infatti, anche se la disposizione fa riferimento testualmente ad una dispensa, in realtà da un punto di vista tecnico presuppone necessariamente una delibera, dal momento che l’assemblea non può esprimere mere opinioni o semplici consigli, ma può soltanto decidere mediante il metodo collegiale.

Tenendo conto che la delibera con cui l’amministratore viene “dispensato” dall’assemblea (come dispone la legge) comporta, da parte di tutti gli altri condòmini, l’obbligo di accollarsi (almeno in modo temporaneo) la quota mancante dovuta da un condomino, appare necessario applicare – per l’identità della “ratio” giuridica fra le due ipotesi – la stessa regola che si applica anche per il fondo cassa, che deve essere sempre approvato all’unanimità, con l’esclusione dell’unico caso in cui vi sia una urgenza improrogabile (come, ad esempio, una esecuzione in corso da parte di un creditore del condominio) per la quale si considera invece sufficiente una delibera approvata a maggioranza (Cassazione sentenza numero 17035/2016).