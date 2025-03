Il Forum Condominio 2025 di Roma si rivolge alla politica: è ora di dare agli amministratori la giusta attenzione

Si terrà il prossimo 28 marzo, a Roma, presso il centro congressi Shangri-la, il Forum Condominio 2025. Si tratta di una edizione speciale che vedrà la partecipazione di una nutrita rappresentanza della politica grazie alla presenza dell’onorevole Elisabetta Gardini, vice capogruppo FdI alla Camera dei Deputati, dell’onorevole Augusta Montaruli, vice capogruppo FdI alla Camera dei Deputati, dell’onorevole Roberta Della Casa, segretario vicario Forza Italia di Roma e membro delle Commissioni sanità, lavori pubblici e sviluppo economico della Regione Lazio.

Presenti Tobia Zebi, assessore alle politiche abitative di Roma con delega del Sindaco Gualtieri e Antonio Scaglione, presidente del Collegio provinciale dei Geometri e dei geometri laureati di Roma che patrocina l’evento e riconosce crediti formativi ai propri iscritti.

È giunto il momento che si rivolgano alla categoria degli amministratori di condominio le giuste considerazioni e il Forum condominio 2025 rappresenta la migliore occasione - precisa una nota - per poter rinsaldare quel rapporto di fiducia e attenzione necessari tra la categoria e la politica.

La presenza di esponenti di rilievo di Roma Capitale, Regione Lazio e e Parlamento, dimostra come la politica possa e debba essere vicina alle istanze degli amministratori di condominio e questa edizione del Forum potrebbe segnare l’annuncio di impegni in corso in materia di legislazione condominiale che definire epocali e rivoluzionari è poco.

I lavori del Forum indagheranno le maggiori problematiche quotidiane che segnano la professione, dai molteplici servizi software alle Cer e alle energie rinnovabili, dalla lotta alla legionella alla privacy in condominio, con l’intervento di professionisti e tecnici specializzati.

Altro tema caratterizzante di questa edizione è la questione gestione del tempo e della comunicazione. Attesissima è la relazione di Nicola Donti, filosofo, docente e formatore di fama internazionale ed esperto in comunicazione efficace.

In tema di contabilità, dalla comparazione del capitale di gestione condominiale con quello dell’impresa lucrativa al rendiconto blindato, relazionerà Francesco Schena, consulente e perito del Tribunale come revisore condominiale, autore di numerose pubblicazioni.

Non mancherà il contributo di Daniele Fanelli, consulente tecnico del Tribunale, vero e proprio influencer nel mondo della gestione informatizzata del condominio, ceo e fondatore di FormaCed che si occuperà delle applicazioni funzionali alla gestione dei flussi in Danea Domustudio.

Prevista la partecipazione di oltre quattrocento amministratori e revisori condominiali professionisti provenienti da tutta Italia.

Per ulteriori info: www.forumcondominio.com