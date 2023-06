Il magazzino senza allacci non paga il consumo di acqua di Matteo Rezzonico









La domanda La domanda

In un condominio, nel quale ogni abitazione è provvista di un contatore per l’acqua, il proprietario di un magazzino privo di attacchi alla condotta idrica, sia in entrata che in uscita, deve partecipare alle spese di consumo?



L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 giugno

Salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), la risposta è negativa. Infatti l’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile stabilisce che, in presenza di cose destinate a servire condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Nella fattispecie descritta dal quesito, il condomino proprietario del magazzino non ha gli attacchi per ricevere...