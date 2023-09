Il proprietario dell’impianto di riscaldamento deve mantenerlo in efficienza di Giulio Benedetti

Altrimenti risponde del danno prodotto al condominio ed agli altri condomìni

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’articolo 7 del Dpr 74/2013 obbliga il proprietario dell’impianto termico ad affidare ad un tecnico abilitato, ai sensi del Dm 37/2008, le attività di controllo e di manutenzione, secondo le norme tecniche vigenti; il tecnico, al termine delle operazioni di controllo stila un rapporto dell’efficienza energetica che rilascia al proprietario, anche perché l’omissione del rispetto di tale normativa può avere conseguenze assai pesanti.

Il caso trattato

La proprietaria di un impianto termico ometteva la manutenzione, secondo la norma sopra citata, di un impianto termico per la climatizzazione invernale, posto a servizio di un fabbricato di sua proprietà. Tale omissione, per il malfunzionamento di una caldaia e per i difetti del sistema di evacuazione dei fumi, cagionava la condensazione all’interno della canna fumaria, e a causa dell’’ostruzione della rete para uccelli posta all’imbocco del comignolo, che impediva l’evacuazione all’esterno, il rigurgito di fumi all’interno di due unità abitative. I fumi provocavano la morte di due persone e le lesioni di una terza.

Pertanto, il Tribunale la condannava alla pena di un anno di reclusione per il reato di omicidio colposo plurimo e di lesioni personali. La Corte di appello confermava la condanna in quanto ravvisava nell’imputata la posizione di garanzia assunta in qualità di proprietaria dell’immobile, gravata dell’obbligo di manutenzione periodica dell’impianto termico, in pessime condizioni di manutenzione, posto a servizio del fabbricato. La condannata ricorreva al giudice di legittimità, lamentando l’ingiustizia della sentenza, la cui motivazione era insufficiente nella ricostruzione del nesso di causalità tra l’omessa manutenzione e la morte e le lesioni delle tre persone offese, e perché mancava l’elemento soggettivo colposo.

La decisione della Cassazione

La corte di Cassazione (13802/2023) rigettava il ricorso, poiché la ricostruzione dell’esistenza del nesso di causalità tra l’omissione della ricorrente e l’evento del reato era frutto di una doppia sentenza conforme di condanna e gli elementi di fatto contenuti nel ricorso non potevano essere nuovamente discussi nella sede della legittimità. In particolare, i giudici di merito avevano ricostruito l’esistenza di una deplorevole e allarmante condizione di manutenzione della centrale termica, del condotto e della canna fumaria che ricadevano direttamente o indirettamente sotto l’area di gestione dell’area del rischio dell’imputata, situazione che ha determinato l’ultimo anello causale del tragico epilogo, cagionato dal difetto di manutenzione dell’impianto termico.

La Cassazione ravvisava la colpa dell’imputata, poiché la stessa non solo era titolare di una posizione di garanzia, che le imponeva di governare il rischio connesso ad un malfunzionamento della caldaia, ma anche perché l’evento che la regola cautelare violata mirava a prevenire, era prevedibile e evitabile, secondo una valutazione operata in concreto ed ex ante, tenuto conto dei profili soggettivi della proprietaria (Cassazione 21554/2021 e 32216/2018). Il giudice aveva accertato che la totale inerzia manutentiva nella gestione della caldaia, a servizio del suo immobile, e la mancata delega del suo controllo ad un tecnico specializzato aveva determinato una situazione di persistente pericolo, soprattutto per la corretta evacuazione dei fumi di combustione.

Conclusioni

La proprietaria dello stabile, con la sua inerzia e l’inosservanza degli obblighi scaturenti dalla sua posizione di garanzia, si era posta in condizioni di incapacità di prevedere il possibile esito infausto della sua carenza di cautele. In tal modo la condannata ha abdicato a qualsiasi iniziativa prevenzionale e ha assunto su di sé il rischio di un possibile avveramento dell’evento poi verificatosi (Cassazione 26239/2013 e 43786/2010).