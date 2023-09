Il proprietario dell’ultimo piano può usucapire il diritto d’uso esclusivo del lastrico solare di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Decisivi a questo fine l’accesso alla copertura dalla sola proprietà privata e il possesso esclusivo delle chiavi d’ingresso

Deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dal singolo condòmino e, per l'effetto, va dichiarata in suo favore l'intervenuta usucapione del diritto di uso esclusivo del lastrico solare soprastante l'immobile di sua proprietà, posto a copertura dell'edificio condominiale, dovendosi fare riferimento, ai fini della configurabilità della fattispecie in oggetto, a quanto disposto dall'articolo 1126 del Codice civile.

Tale diritto dev'essere ritenuto suscettibile di essere acquisito, ricorrendone i presupposti, anche a titolo originario, laddove, come nel caso di specie, il proprietario dell'appartamento sottostante abbia goduto del lastrico solare per oltre venti anni in modo pacifico, pubblico e ininterrotto, manifestando, tra l'altro, il possesso esclusivo in maniera esplicita e concludente, attraverso l'apposizione di una chiusura all'unico accesso le cui chiavi sono state, da sempre, nella sola disponibilità dell'interessato.

Questi i principi di diritto enunciati nella sentenza del Tribunale di Pisa numero 1033 depositata in data 14 agosto 2023, che ha scritto definitivamente la parola fine ad una complessa ed articolata controversia che ha interessato anche l'amministrazione della città toscana.

La vicenda processuale

Prendendo in considerazione i fatti di causa esclusivamente nei limiti di quanto di nostro interesse, la vicenda intercorsa tra le parti può essere così ricostruita. Con atto di citazione ritualmente notificato, il condominio, in persona dell'amministratore, e ben undici condòmini hanno convenuto in giudizio i proprietari degli appartamenti posti all’ultimo piano dello stabile, per accertare a chi appartenesse la proprietà del lastrico di copertura e su chi gravassero (ed in quale misura) le conseguenti obbligazioni per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.

L'azione si era resa necessaria al fine di individuare il soggetto effettivamente tenuto all'esecuzione, a proprie spese, dei lavori di ripristino della copertura individuati in precedenza tramite apposito accertamento tecnico preventivo e, successivamente, imposti con ordinanza sindacale dal comune di Pisa.

In particolare, tra i convenuti (non tutti) che si costituivano in giudizio, sostenendo la condominialità della (proprietà della) copertura dello stabile sulla base del contenuto dell'originario atto di trasferimento, ve ne era solo uno che proponeva apposita domanda riconvenzionale, mirante ad ottenere l'accertamento, in suo favore, dell'intervenuta usucapione del diritto di uso esclusivo della terrazza, in quanto accessibile unicamente dall'appartamento di sua proprietà.

In pendenza del giudizio così incardinatosi, tutti i convenuti, con ulteriori sei autonomi procedimenti, proponevano altrettante opposizioni ai decreti ingiuntivi ottenuti, nelle more, dall'ente di gestione per il pagamento degli oneri dovuti per le riparazioni effettuate sul lastrico solare, impugnando, contestualmente, le delibere di approvazione dei relativi riparti.

La natura del lastrico

Riuniti i giudizi per evidente connessione, il Tribunale di Pisa, con sentenza parziale numero 578/17, accertava la natura condominiale del lastrico solare, ritenendo insussistente, rispetto ad esso, una obbligazione di natura reale a carico dei proprietari degli appartamenti dell’ultimo piano; accoglieva le opposizioni e revocava i provvedimenti monitori emessi sulla base delle delibere annullate.

Il giudizio in essere, pertanto, proseguiva unicamente al fine di valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'unico convenuto nei confronti del quale non poteva, per questo, dichiararsi l'intervenuta integrale cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto verificatosi per gli altri.

La valutazione del Tribunale

Il giudice toscano, ponendo a fondamento della propria decisione l'interpretazione che dell'articolo 1126 del Codice civile è stata fornita dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza numero 28972/2020, ha precisato che con riferimento al lastrico solare, ed unicamente rispetto ad esso, è ben possibile considerarne l'uso esclusivo come un diritto reale minore, suscettibile, ricorrendone i presupposti, di essere acquistato a titolo originario e, dunque, usucapito.

Ciò che, infatti, forma l'oggetto del trasferimento conseguente all'usucapione non è il diritto di proprietà del lastrico (come diritto reale pieno), che è e resta ontologicamente comune a tutti i condòmini in virtù della funzione di copertura dell'intero edificio, ma è piuttosto il diritto esclusivo di calpestio del lastrico medesimo, che può essere oggetto di usucapione da parte del condòmino che dimostri la sussistenza dei requisiti di legge, ossia possesso pubblico e pacifico, continuato ed ininterrotto per un certo periodo di tempo.

Conclusioni

Nel caso di specie, in assenza di alcuna prova contraria fornita dagli attori originari, il convenuto/attore in riconvenzionale ha, per converso, ampiamente dimostrato, anche attraverso l'audizione di testimoni, il proprio autonomo ed assorbente esercizio del potere di fatto sul lastrico solare, consistito nell’aver goduto dello stesso per oltre venti anni in modo esclusivo, pacifico, pubblico e ininterrotto.

L'ampiezza e l'esclusività di detto potere, oltre ad essere state, negli anni, favorite dalla conformazione dei luoghi, per la quale il terrazzo è risultato essere una pertinenza dell'appartamento sottostante di proprietà del condòmino interessato, hanno avuto piena manifestazione anche attraverso l’apposizione di una chiusura all'unica via d'accesso al lastrico solare da parte del medesimo soggetto, che ha avuto, da sempre, nella sua esclusiva disponibilità le chiavi d'ingresso. Sulla base di queste considerazioni, inevitabile la pronuncia conseguente: domanda riconvenzionale accolta integralmente, con riconoscimento dell'intervenuta usucapione del diritto d'uso esclusivo del lastrico solare e condanna alle spese di lite dei soccombenti.