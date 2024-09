Il punto su SGR e Fondi comuni di investimento immobiliare

Le numerose peculiarità che caratterizzano la disciplina civilistica e tributaria dei fondi comuni di investimento immobiliari e la relativa novità, per il nostro Ordinamento, di questo istituto hanno alimentato, a partire dal 2010, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che con l’emanazione di un crescente numero di pronunce sta contribuendo, in questi ultimi anni, a mettere man mano in luce vari aspetti dubbi, come sempre non senza qualche incertezza e contraddizione, in questa materia...

