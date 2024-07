“Sconto in fattura integrale”: il punto dopo la risposta agenziale n. 146/2024 Con la R.I. n. 146 del 9 luglio, l’Agenzia delle entrate ha affrontato nuovamente, in pochi mesi, il tema cruciale delle fatture con “sconto integrale”, a cui spesso si accompagnano delicate problematiche che possono comportare il mancato perfezionamento della cessione al fornitore del credito fiscale o anche la riduzione del bonus spettante a causa dello slittamento all’anno successivo (per le fatture emesse “ a cavallo”) o ad altro regime peggiorativo se tale “passaggio”, come non di rado accade, è accompagnato a un mutamento della normativa in senso deteriore. L’articolo fa il punto della situazione all’esito della nuova importante risposta agenziale e di altre pubblicate di recente sullo stesso tema.