Il registro di contabilità dev’essere sempre redatto

La domanda

In sede di convocazione dell’assemblea, alla richiesta di chiarimenti per la mancata allegazione del registro di contabilità, l’amministratore di condominio risponde trasmettendo l’estratto di conto corrente bancario e asserendo che tutte le movimentazioni di entrata e di uscita vengono effettuate con modalità tracciabile, ragion per cui - a suo dire - il registro di contabilità è rappresentato dell’estratto di conto corrente. È corretto quanto affermato dall’amministratore, oppure è obbligato comunque a redigere (e a fornire) il registro di contabilità?