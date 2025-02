Il regolamento non può limitare il diritto di voto

La domanda Un regolamento di condominio contrattuale, risalente al 1981, prevede che i condòmini che sono in ritardo di almeno 30 giorni nel versamento delle rate condominiali non hanno diritto di voto nell’assemblea. Si tratta di una regola valida, oppure è da considerare vessatoria per il condomino?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 febbraio 2025

L’articolo 1136 del Codice civile, in tema di «Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni», che non è disposizione derogabile da parte di un regolamento di condominio, non prevede alcun limite al diritto di voto dei condòmini in base al puntuale pagamento delle rate. Conseguentemente, è illegittima la clausola contenuta nel regolamento condominiale...