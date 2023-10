Il ripristino di alloggi dopo i lavori sui pilastri comuni di Pierantonio Lisi









La domanda In caso di lavori strutturali su travi e pilastri in cemento armato, invasivi dell’interno degli appartamenti, nel preventivo di spesa dev’essere considerata un’indennità equitativa ai privati per ripristinare il loro appartamento oppure va considerato l’esatto risarcimento danni, che tenga conto anche di finiture di lusso?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 2 ottobre

Le opere di ripristino degli appartamenti dovranno, come osserva il lettore, essere poste a carico di tutti i condòmini, se l’intervento è motivato dalla necessità di preservare la stabilità dell’edificio. Non sembra ragionevole, tuttavia, porre a carico di tutti i condòmini anche le conseguenze economiche “abnormi” di scelte che il singolo condomino abbia unilateralmente operato nella rifinitura della propria unità immobiliare. Pertanto, i costi connessi al ripristino delle finiture che risultino di costo non proporzionato al valore degli immobili condominiali devono restare a carico di chi le ha realizzate. Occorrerà, dunque, valutare in concreto se le finiture di lusso dell’appartamento in questione risultino del tutto adeguate, avuto riguardo al valore dell’immobile.