Il Social Housing: una risposta equa e sostenibile alla crisi abitativa

Il Social Housing, noto anche come “edilizia sociale” o “housing sociale”, rappresenta una delle risposte più innovative e complete alle sfide abitative contemporanee perché, in un contesto di crescente urbanizzazione e crisi degli alloggi, si configura come un approccio all’edilizia residenziale volto a fornire abitazioni a prezzi accessibili a una utenza eterogenea che, pur non essendo in condizioni di estrema necessità, non riesce ad accedere al mercato immobiliare tradizionale a causa dei costi elevati.