Il taglio degli alberi del giardino condominiale non può alterare il decoro

In materia condominiale, il singolo proprietario non ha il potere di procedere in autonomia al taglio di alberi ubicati all’interno del cortile quando l’operazione compromette il decoro architettonico dell’intero edificio, non costituendo, in tal caso, l’iniziativa assunta, una legittima espressione del diritto all’uso più intenso della cosa comune, che l’articolo 1102 del Codice civile riconosce a ogni condòmino.

La competenza a disporre attività di questo tipo è, al contrario, devoluta all’assemblea...