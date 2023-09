Illegittima sopraelevazione: escluso il risarcimento del danno per violazione delle distanze legali di Mario Finocchiaro

All'iniziale illegittimità di un'opera diventata regolare grazie a norme meno severe possono essere ricondotti solo i danni prodotti nel periodo tra esecuzione e introduzione delle nuove regole, che l'autore della violazione è tenuto a provare

In caso di violazione delle distanze legali deve escludersi che la condanna di rimessione in pristino (nella specie, di una illegittima sopraelevazione) elimini alla radice il danno materiale, costituito dalla violazione delle distanze, precludendo lo svolgimento di attività intese alla quantificazione e liquidazione del danno cagionato medio tempore, dalla realizzazione delle opere vietate fino all'esecuzione della condanna di rimessione in pristino. L'accertata violazione della disciplina delle distanze, infatti, reca con sé, di regola, un danno da risarcire, salva la possibilità dell'autore della violazione di dare la prova di fatti impeditivi del danno, come le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione. Lo hanno affermato i giudici della seconda sezione della Cassazione con l'ordinanza 18288/2023.

La novità della questione

Si tratta di una questione nuova, sulla quale non risultano precedenti. Per qualche riferimento e, in particolare, per l'affermazione che all'originaria illegittimità di un’opera edilizia, divenuta legittima in corso di causa per il sopravvenire di una nuova o meno restrittiva disciplina delle distanze, possono essere ricollegati solo i danni prodotti medio tempore, cioè nel periodo compreso tra l’esecuzione dell’opera e l’avvento della nuova normativa. Danni che, comunque, non possono considerarsi in re ipsa, ma devono essere provati, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 Codice civile, nella loro concreta sussistenza e nella loro entità (Cassazione, sentenza 4628/1987, in Archivio civile, 1987, p. 970, nonché in Giurisprudenza agraria italiana, 1987, p. 547).

Ricordata in motivazione, nella pronuncia in rassegna, nel senso che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza e l’entità concreta del pregiudizio patrimoniale subìto al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso, Cassazione, ordinanza 9 novembre 2022, n. 25082. (Nello stesso senso, da ultimo, Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5864, in Foro italiano, 2023, I, 1059).

Sempre in argomento, in termini generali, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal Codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l’effetto, certo e indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà (Cassazione, sentenza 21501/2018, nonché sentenze 25475/2019, in Vita notarile, 2011, p. 373 e 11196/2010).

Le altre indicazioni della giurisprudenza

Analogamente, in altre occasioni, si è affermato che:

a) la violazione delle norme di edilizia e di tutela ambientale contenute negli strumenti urbanistici o nei regolamenti di igiene che, in quanto contengono discipline sulle distanze, svolgono anch’essi funzione integrativa dell’articolo 872 del Codice civile è fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei privati confinanti, dovendosi ravvisare nei loro confronti un danno oggettivo o in re ipsa, Cassazione, sentenza 6414/2000, in Rivista giuridica dell'edilizia, 2000, I, p. 742, ove la precisazione che tale danno non consiste solo nel deprezzamento commerciale del bene o nella totale perdita di godimento di esso (aspetti che vengono superati dalla tutela ripristinatoria) ma anche nell'indebita limitazione del pieno godimento del fondo in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, trattandosi di effetti pregiudizievoli egualmente suscettibili di valutazione patrimoniale;

b) l'inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni sui fondi finitimi costituisce per il vicino una limitazione del godimento del bene, e quindi all’esercizio di una delle facoltà che si riconnettono al diritto di proprietà: per questo il danno è in re ipsa, perché l’azione risarcitoria è volta a porre rimedio all’imposizione di una servitù di fatto e alla conseguente diminuzione di valore del fondo subita dal proprietario in conseguenza dell’edificazione illegittima del vicino, per il periodo anteriore all’eliminazione dell’abuso. Laddove, invece, manchi un asservimento di fatto del fondo contiguo, è richiesta la prova del danno e il proprietario è tenuto a fornire una dimostrazione precisa dello stesso, sia in ordine alla sua esistenza sia alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità e altro, Tar Sicilia, sezione Catania, sentenza 244/2011, in Giurisprudenza italiana, 2012, p. 1180, con nota di Lamberti C., All’amministrazione inerte nel giudizio si applica sempre il principio di non contestazione?;

c) per la precisazione che il danno definitivo da violazione della normativa edilizia in tema di volumi e altezza e di cui all’articolo 872 Codice civile consiste nel deprezzamento commerciale del fabbricato in concreto danneggiato per diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere, Cassazione, sentenza 31 maggio 2010 n. 13230;

d) nel senso che la realizzazione di opere (nella specie, serre per floricoltura), in violazione di norme d’edilizia o di tutela ambientale, recepite negli strumenti urbanistici, è fonte di responsabilità risarcitoria verso il proprietario del fondo limitrofo, non soltanto in relazione al deprezzamento commerciale del bene, ma anche in riferimento alle limitazioni che il suo godimento subisca, in termini di amenità e comodità, trattandosi di effetti pregiudizievoli parimenti suscettibili di valutazione patrimoniale, Cassazione, sentenza 25 agosto 1992, n. 9859, in Corriere giuridico, 1993, p. 457, con nota di Batà A., Violazione di norme edilizie: tutela ripristinatoria e tutela risarcitoria;

e) per il rilievo che la realizzazione di un edificio di altezza e volumetria superiori a quelle consentite, in violazione di norme in tema di urbanistica, può comportare per il vicino una diminuzione di luce e aria (e una connessa diminuzione del valore del proprio edificio) superiori a quelle altrimenti legittime. Dando così luogo alla configurabilità di una responsabilità per danni, Cassazione, 3340/2002, in Giustizia civile, 2002, I, p. 2190;

In termini opposti, la violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali (ossia delle norme locali richiamate dal codice), mentre legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, non costituisce di per sé fonte di danno risarcibile, essendo al riguardo necessario che chi agisca per la sua liquidazione deduca e dimostri l’esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi (Cassazione, sentenza 20608/2009).

Sempre nello stesso ordine di idee si è precisato, altresì:

a) le prescrizioni in tema di distacchi delle costruzioni dalle strade di cui all’articolo 19 della legge 765/1967, non rientrando fra quelle concernenti le distanze nelle costruzioni richiamate nel comma secondo dell’articolo 872 Codice civile, non conferiscono al proprietario del fondo confinante il diritto di chiedere la demolizione dell’opera realizzata in violazione di esse, ma gli consente di richiedere il risarcimento del danno conseguente alla suddetta violazione, se tale danno risulti concretamente provato (Cassazione, sentenza 3341/2002, in Vita notarile, 2002, p. 842);

b) l’azione di risarcimento dei danni prevista dall’articolo 872, comma 2 del Codice civile come unico mezzo di tutela per colui che abbia subito danno in conseguenza della violazione di norme di edilizia e di ornato pubblico non concernenti le distanze legali, può trovare accoglimento solo se il danno risulti concretamente dimostrato (Cassazione, sentenze 5666/2000, in Rassegna delle locazioni e del condominio, 2001, p. 135, con nota di De Tilla M., Sul pari uso del condominio e 5514/1998);

c) l’articolo 872 comma 2 del Codice civile - secondo cui colui che per effetto della trasgressione di norme edilizie ha subito danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino in ipotesi di violazione delle norme contenute nella Sezione successiva dello stesso capo del Codice civile o da essa richiamate - deve interpretarsi nel senso che l’onere della prova dell’effettiva sussistenza del danno inerisce esclusivamente al diritto al risarcimento, il quale compete se e nella misura in cui si sia verificato il danno, mentre il diritto alla riduzione in pristino, mediante la demolizione della costruzione fino al limite della distanza legale, sorge per il solo fatto della indicata violazione, indipendentemente dall’effettiva sussistenza del danno, e non è neanche condizionato dall’autonomo potere della Pa di ordinare in via amministrativa la demolizione totale o parziale della costruzione abusivamente realizzata (Cassazione, sentenza 7747/1990);

d) nel caso di violazione di norme urbanistiche sull’altezza degli edifici, la sussistenza del danno in re ipsa - la quale, peraltro, rileva unicamente ai fini di una condanna generica, in quanto la determinazione del quantum risarcibile presuppone (salva la possibilità di liquidazione equitativa) una prova precisa non solo sulla potenziale esistenza del danno ma anche sull’entità di esso - va ritenuta limitatamente ai danni che il terreno adiacente a quello ove si è commesso l’illecito subisce in termini di amenità, comodità, tranquillità e per la riduzione di luce, aria e vista, essendo invece da escludere la configurabilità di danno in re ipsa in funzione di un’eventuale diminuzione della edificabilità, giacché tale conseguenza può verificarsi o meno, a seconda delle Disposizioni degli strumenti urbanistici applicabili nella specie (Cassazione, sentenza 4108/1985).