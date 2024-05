È illegittima la trasformazione di una finestra in porta praticata nel muro comune da un condomino in quanto integra una innovazione realizzabile solo in presenza di autorizzazione rilasciata dall’assemblea e in assenza di divieti prescritti dal regolamento di condominio. Lo ha precisato il Tribunale di Milano con sentenza 4074 pubblicata il 12 aprile 2024.

La vicenda

La fattispecie esaminata dal tribunale...