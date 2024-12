Impianti fotovoltaici "rurali" anche nei casi di leasing

Il riconoscimento della "ruralità", con attribuzione della categoria catastale D/10, spetta anche all'impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola esercitata dall'imprenditore che utilizza l'impianto in base a un contratto di locazione finanziaria. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 29754/2024.

Con l'interessante ordinanza n. 29754 del 23 ottobre 20204, depositata il 19 novembre 2024, la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui, in materia catastale, l'impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola, secondo la previsione dell'art. 1, comma 423, della legge 266/2005 (legge Finanziaria 2006), in linea con l'interpretazione esplicitata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 66 del 24 aprile 2015, ...