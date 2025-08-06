Fisco

Superbonus: nessuna norma chiarisce cosa succede ai crediti contestati e poi riammessi, ma che risultano scaduti

di Deborah Maria Foti - Anapi

Tra le varie questioni legate al superbonus una tra le più particolari riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta contestati dall’agenzia delle Entrate e scaduti durante lo svolgimento del contenzioso al termine del quale, però, sono riconosciuti come crediti spettanti.

Come sappiamo, negli scorsi anni il superbonus prevedeva la possibilità di poter scegliere se optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma negli anni sono state riscontrate diverse anomalie e molti contribuenti si sono...

