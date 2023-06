Infiltrazioni che provengono dal terrazzo ad uso esclusivo: profili di responsabilità di G. Sgrò – Centro studi Aiac

Se le cause riguardano la funzione di copertura esercitata dal terrazzo sono ascrivibili in concorso al condominio e alla proprietà esclusiva della terrazza stessa

Chi paga i danni causati dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo ad uso esclusivo? A tale interrogatorio ha fornito risposta il Tribunale di Roma con la sentenza 6184/2023.

Il caso

Tizia, proprietaria di un'unità immobiliare sita al terzo piano del condominio Alfa, conveniva in giudizio Caio, proprietario esclusivo della terrazza soprastante, e il condominio per sentirli condannare, previo accertamento delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ...