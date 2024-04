Insanabile il capannone troppo vicino a un fiume

La domanda

Un’azienda ha sottoscritto, nel maggio 2023, un contratto di “rent to buy” (affitto con riscatto) per l’acquisto di un capannone industriale, con termine di riscatto a marzo 2025. Nel corso della locazione l’azienda ha avviato consistenti interventi edilizi di efficientamento e consolidamento sul fabbricato (autorizzati dal contratto di rent to buy), durante i quali un tecnico ha rilevato una importante irregolarità sull’intero lato del fabbricato, consistente nel mancato rispetto delle distanze dal fiume demaniale (inferiore a 10 metri) che scorre in parallelo. Si tratta di un abuso sanabile? In caso di risposta affermativa, a chi spetta l’onere di sanare l’irregolarità? In caso di risposta negativa, invece, il contratto di rent to buy - nel quale si dichiara la regolarità urbanistica del capannone - è valido? È possibile acquistare l’immobile in questo stato?