Intestate ai singoli condòmini le fatture sulle parti private

La domanda

Un condominio ha concesso in appalto lavori che possono beneficiare del superbonus 110% a un general contractor. Si tratta di interventi relativi all’installazione del cappotto termico su parti comuni e alla sostituzione di infissi nelle singole unità abitative. Le fatture sugli interventi trainati, in questo caso per gli infissi, devono essere intestate al condominio o al singolo condomino? Si può intestare la fattura al condominio, indicando (ad esempio, tramite la dicitura “Spesa sostenuta al 100% dal condomino X”) che l’intervento sulle parti private viene pagato dal condomino proprietario? Inoltre, sempre in riferimento alle parti private, come va compilato, e a chi va intestato, il modello di comunicazione all’agenzia delle Entrate?