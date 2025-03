IRPEF e immobili dei lavoratori autonomi: il punto dopo il D.Lgs. 192/2024

L'art. 5 del D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024 ("Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES", in G.U. n. 294 del 16.12.2024), emanato in attuazione della Legge 9.8.2023 n. 111 ("Delega al Governo per la riforma fiscale", in G.U. n. 189 del 14 agosto 2023), ha dato attuazione, tra l'altro, alla "Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo".

In questo ambito una parte rilevante delle disposizioni recate dal D.Lgs. 192/2024 è rivolta alla regolamentazione, ai fini dell'IRPEF...