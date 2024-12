L’amministratore di sostegno che assiste un condomino

La domanda A un condomino piuttosto anziano, residente nel fabbricato e autonomo negli spostamenti, viene assegnato un amministratore di sostegno. Poiché questo condomino è moroso, e all’amministratore condominiale non vengono specificate le incombenze della persona designata a coadiuvare l’amministrato, si chiede a chi dev’essere inviata la documentazione riguardante il condominio.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 2 dicembre 2024

L’amministrazione di sostegno è un istituto che si affianca a quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione (articoli 404 e seguenti del Codice civile e legge 6/2004). Essa riguarda, però, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, ma non necessariamente affette da problemi di infermità mentale, magari semplicemente con difficoltà di deambulazione e di gestione...