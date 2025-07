La gestione dei manufatti dopo l'accertamento dell'amianto

In caso di accertata presenza di amianto in un edificio, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge (per esempio es. l'amministratore condominiale, relativamente a tutti i manufatti contenenti amianto – MCA - di proprietà comune) ha una serie di obblighi, tra cui designare una figura responsabile che controlli e coordini tutte le attività, garantire il rispetto di misure di sicurezza, informare gli occupanti dell'edificio, oltre a provvedere a far ispezionare l'edificio, almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali.