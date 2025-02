L’ascensore si può installare anche solo per pochi condòmini

La domanda

Sono proprietario di una unità immobiliare sita al quinto piano di un edificio condominiale privo di ascensore. Alla scorsa assemblea ho chiesto ed ottenuto, insieme ad altri condomini, di fare installare un nuovo impianto. L’assemblea ha deliberato di posarlo nel in cortile comune parzialmente adibito, però, anche a parcheggio auto in posti assegnati ad alcuni condomini in uso esclusivo, che ovviamente si sono opposti. Vorrei sapere innanzi tutto quali sono i limiti all’installazione del nuovo impianto e se la delibera assunta vincola tutti i condomini al pagamento.