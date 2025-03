Portiere e ritiro della posta degli inquilini non registrati

La domanda Il mio quesito fa riferimento alla possibilità, per il portiere condominiale, di ritirare la corrispondenza dei condòmini, intendendo per tali coloro che risultano dall’anagrafe condominiale. Nel palazzo in cui svolgo l’attività di portiere, molti proprietari affittano i loro appartamenti a studenti o inquilini che non risultano nell’anagrafe condominiale, ma che, tuttavia, m’informano di essere in attesa di pacchi e/o corrispondenza. Vorrei, quindi, sapere quali sono i passaggi corretti da seguire prima di accettare la consegna di pacchi destinati a soggetti non registrati nell’anagrafe condominiale. Esistono norme o procedure specifiche da rispettare per evitare problematiche e responsabilità?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 marzo 2025

Il contratto collettivo del 26 novembre 2019 per i dipendenti da proprietari di fabbricati, come modificato dall’accordo di rinnovo del 24 gennaio 2022, fa riferimento al ritiro della corrispondenza per i soggetti terzi residenti, inquilini o domiciliati presso il condominio, solo laddove - per determinare l’indennità economica ex tabelle da A ad A-quater dell’articolo...