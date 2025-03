Una quota all’usufruttuario se si vende un locale comune

La domanda È stato venduto un appartamento di proprietà del condominio, e in assemblea si è deciso di ripartire il ricavato tra i proprietari di tutti gli altri appartamenti, in base ai millesimi di proprietà. Poiché sono nudo proprietario di uno degli appartamenti, chiedo se potrò trattenere interamente il ricavato spettante dalla vendita oppure se dovrò dividerlo con l’usufruttuaria. In tal caso, quale sarà la modalità di ripartizione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 marzo 2025

In generale la vendita di un bene comune comporta la ripartizione del ricavato per millesimi di proprietà tra i condòmini. Se, per uno di questi, il bene risulta in nuda proprietà, con la presenza, dunque, di un usufruttuario, anche quest’ultimo avrà diritto a una quota. Per il conteggio, nella pratica si fa riferimento a un’apposita tabella (facilmente reperibile ...