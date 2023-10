L’indennità di avviamento è dovuta solo quando si rompe l’equilibrio economico e sociale per effetto della cessata locazione di Selene Pascasi

Al titolare del bar che aveva goduto di un maggior afflusso di avventori grazie al fatto di trovarsi all’interno di un centro sanitario l’indennità non è dovuta

Al barista che ha sublocato degli spazi all’interno di un centro medico, non spetta l’indennità di avviamento in caso di risoluzione anticipata del contratto di sublocazione. L’esercizio, infatti, non richiama clientela in favore del centro medico che lo “ospita”. Semmai, è proprio il caffè a godere di un maggior afflusso di avventori grazie al movimento creato dal centro sanitario. Lo puntualizza il Tribunale di Padova con sentenza 1231 del 16 giugno 2023.

La vicenda processuale

Ad aprire lo scontro, è una Spa operante nel campo medico diagnostico. Il motivo? Lo spazio che aveva sublocato ad un uomo, affinché vi gestisse un’attività di somministrazione di alimenti e bevande destinato ai dipendenti e ai clienti del centro, non rispettava i canoni igienici. Ragion per cui, gli intimava la risoluzione della locazione. Il barista, nel negare l’inadempimento, chiede alla società il ristoro dei danni e il versamento di un’indennità di avviamento come previsto, nell’ipotesi di anticipata risoluzione, dalla normativa vigente in tema di locazioni commerciali. Anzi, è lui subconduttore a domandare la risoluzione vista l’infondatezza e l’illegittimità della comunicazione ricevuta circa la presunta violazione delle regole igieniche. Comunicazione che, in sostanza, aveva rotto un legame di fiducia instauratosi in ben diciotto anni di rapporto tra le parti. Tesi che il Tribunale boccia.

La contestazione dell’inadempimento

L’aver inviato quella missiva non costituiva un inadempimento contrattuale. In effetti, a prescindere dalla verità o meno delle circostanze reclamate, la lettera non era altro che un legittimo esercizio del potere di ciascuna parte di contestare l’inadempimento dell’altra. Al limite, prosegue il giudice, si sarebbe potuta delineare un’inosservanza del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto ma non una rottura del sinallagma tale da sfociare nella sua risoluzione. Infondata, poi, anche la pretesa di ricevere l’indennità di avviamento commerciale. Intanto, come osservato dalla Società, il bar aveva beneficiato di una sorta di avviamento parassitario, essendosi avvantaggiato della clientela del centro medico.

Così il Tribunale, presa a riferimento la legge 392/1978, marca come nelle locazioni di spazi interni ad un centro medico diagnostico difetti la stessa possibilità di contatti diretti con il pubblico di utenti e consumatori, considerato che il bar è privo di sostanziale autonomia. In altre parole, l’apertura e l’afflusso dei clienti sono regolati direttamente dal centro medico e – specificava il contratto – il servizio bar era rivolto «esclusivamente ai dipendenti» della Spa «nonché ai clienti e professionisti operanti nella medesima struttura».

Quando spetta l’indennità di avviamento

Sul punto, Corte costituzionale 264/1992, espressasi su una vicenda analoga, aveva escluso l’esistenza dell’avviamento qualora fosse il locale del conduttore, per posizione, a godere dell’avviamento di ambienti cui era complementare o partecipante. È noto, in effetti, che tale indennità è volta a ripristinare l’equilibrio economico e sociale normalmente turbato per effetto della cessata locazione, per compensare il conduttore dell’utilità perduta ed evitare che il locatore si avvantaggi dell’incremento di valore acquisito dall’immobile per via dell’attività svoltavi dal conduttore.

L’indennità, quindi, va esclusa per «attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori», nonché per «attività professionali» e di «carattere transitorio» e per i rapporti locativi su «immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici». Ebbene, nella fattispecie, il bar interno al centro medico non poteva inquadrarsi come attività idonea a produrre un avviamento proprio cioè effetto diretto dell’attività svolta dall’esercente. Peraltro, conclude il giudice, un centro medico attira clientela per i servizi offerti, quali visite e accertamenti, e non per il bar sito al suo interno. Per queste motivazioni, il Tribunale di Padova rigetta la domanda del barista.