L'indennizzo che spetta ai condòmini per fatto lecito della pubblica amministrazione di Rosario Dolce

C’è una forma di indennizzo riconosciuta a tutela della proprietà immobiliare all’interno di un fabbricato in condominio che esula dal fatto illecito, di cui all’articolo 2043 Codice civile. Ne parla la Corte di appello di Genova nella sentenza 1093 del 12 ottobre 2023.

La vicenda processuale

Il caso da cui prende spunto la controversia è la ultimazione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria in Liguria nelle vicinanze di un edificio condominiale. I proprietari di alcuni immobili, non prospicenti l’opera pubblica, ma ubicati nella fascia di rispetto di 30 metri di cui al Dpr 753/1980; hanno lamentato, dinanzi al giudice competente, la perdita di valore dell’immobile, siccome censibile tra il prima e il dopo il compimento dell’intervento.

Le norme a cui si è fatto riferimento sono state quella del codice di cui all’articolo 844, nonché quella speciale segnata dall’articolo 44 del Dpr 327/2001, a mente della quale: «È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà […]». Questa ultima disposizione riconosce una indennità dovuta al titolare del bene non espropriato.

L’indennità che spetta al danneggiato

Tale indennità è dovuta al proprietario del fondo qualora dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. L’indennità in disamina viene calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.

La responsabilità da atto lecito

La regola, dunque, configura un’ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione da atto lecito; infatti, l’indennità non è collegata ad un fatto doloso o colposo della pubblica amministrazione (in punto è stata richiamata, Cassazione civile 11701/2018). Pertanto, i presupposti per ottenere il citato indennizzo stabilito ex lege da parte dei proprietari delle unità immobiliari ubicate nel fabbricato condominiale sono:

1) lo svolgimento di un’attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nell’esecuzione di un’opera pubblica;

2) l’imposizione di una servitù o la produzione di un danno di natura permanente che si concretizza nella perdita o nella diminuzione di un diritto;

3) il nesso di causalità tra l’esecuzione dell’opera pubblica ed il danno.

Per quanto, invece, riguarda la quantificazione dell’indennizzo – di cui si doleva l’ente pubblico in sede di gravame - la disciplina speciale in disamina non esplicita i parametri di riferimento giudiziale come nel caso dell’indennità di esproprio, ma essa li vincola al (variabile) pregiudizio, effettivo ed attuale, subito dal proprietario del fondo.

La valutazione della compressione del diritto di proprietà

La giurisprudenza di legittimità, a tal riguardo, ha avuto cura di precisare che occorre verificare se l’opera pubblica abbia, in effetti, realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un’oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico (in punto, è stata richiamata Cassazione 13368/2017).

Sulla scorta di tali insegnamenti – per come, in sintesi, riportati -la Corte di appello di Genova ha condannato l’ente pubblico operante nell’esecuzione dell’opera alla refusione di un importo pari al 60% del prezzo pagato nel 2000 dagli appellati per acquistare l’immobile, ritenendo così realizzando: «in concreto (tramite il ricorso ad una Ctu) quel principio di giustizia distributiva che differenzia l’indennizzo ex articolo 44 dal risarcimento del danno ex articolo 2043 Codivce civile».