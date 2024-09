L’inquilino, in presenza di gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto

Per il conduttore, recedere da un contratto di locazione immobiliare non è un’azione semplice e molte volte si scontra con previsioni pattizie stringenti che ne comprimono le modalità di esercizio e il tempo di svolgimento. Un utile chiarimento sull’istituto è arrivato dalla giurisprudenza di legittimità con una sentenza non recente ma molto rilevante (Cassazione sentenza dell’8 agosto 2023 numero 24176).

I fatti

La clausola contrattuale che è stato oggetto di disamina giudiziale negava al conduttore la facoltà...