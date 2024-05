L’Iva al 10% per fornitura e installazione del box doccia

La domanda Un idraulico, che ha fornito e installato un box doccia a un cliente privato per un immobile a uso abitativo, fattura tutta la prestazione (fornitura e manodopera) con Iva al 10 per cento. Si chiede se è corretta tale procedura o se la fattura doveva essere emessa con Iva al 22 per cento.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 20 maggio 2024

La fornitura e posa in opera del box doccia di un’abitazione residenziale, posseduta da privato, è soggetta all’applicazione dell’Iva al 10 per cento, come fornitura di un bene finito (articolo 7, comma 1, lettera b, della legge 488/1999: Dm Finanze 29 dicembre 1999; risoluzione 25/E/2011; circolare 71/E/2000), sempre che la prestazione riguardi anche l’installazione...