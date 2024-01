L’origine del danno determina la suddivisione della spesa

La domanda Vorrei sapere quale criterio applicare per la ripartizione della spesa straordinaria per sistemazione/rifacimento di un muro del corridoio comune dei garage/cantine, tenendo conto che la parte danneggiata è solo una porzione del muro, che corrisponde a un solo garage/proprietario. Il rifacimento è dovuto a un cedimento/assestamento strutturale, che non compromette la stabilità dell’edificio, come risulta dalla relazione dell’ingegnere intervenuto a verificare l’accaduto. Un condomino, in assemblea, ha evidenziato che il 50% della spesa sarebbe a carico del proprietario del garage confinante; altri, invece, sostengono che la spesa va ripartita fra tutti i proprietari, in ragione dei millesimi, in quanto il danno è riferito a un cedimento/assestamento dello stabile. Chi ha ragione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 gennaio

Dalla descrizione dei luoghi risulterebbe che vi sia un muro che separa il corridoio condominiale dai singoli garage e cantine. Salvo che il regolamento di condominio non disciplini diversamente la fattispecie, si può dire che, in corrispondenza di ciascun box e di ciascuna cantina, il muro divisorio è per metà condominiale e per metà di proprietà esclusiva del...