L'usufruttuario può recuperare le spese condominiali dal titolare del diritto di abitazione di Matteo Rezzonico

L’usufruttuario è infatti considerato a tutti gli effetti condomino

È noto che l'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente dai condòmini e cioè dall’effettivo proprietario dell'immobile o dal titolare di altro diritto reale sulla singola unità immobiliare (come per esempio l'usufruttuario). Ne consegue che è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge del proprietario o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare. ...