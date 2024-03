La canna fumaria dev’essere pagata secondo i millesimi

La domanda Nel nostro condominio stiamo sostituendo la canna fumaria comune. Tutti gli appartamenti sono dotati di impianti autonomi. Come si dovrebbe ripartire la spesa, tenendo conto che il regolamento contrattuale prevede il riparto in base ai millesimi per le opere straordinarie? Alcuni condòmini propendono per il riparto paritario per appartamento. Che cosa suggerisce l’esperto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 marzo 2024

Le spese per la sostituzione della canna fumaria devono essere ripartite sulla base dei valori proporzionali espressi dalle unità immobiliari servite, in applicazione della regola generale contenuta nell’articolo 1123 del Codice civile. Nel caso esposto dal quesito, il criterio contenuto nel regolamento coincide con quello legale. Non trova riscontro nella disciplina...