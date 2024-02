I fumi della pasticceria devono essere convogliati nelle canne di evacuazione

Fumi e odori provenienti da un esercizio commerciale sito in condominio. Va rigettato il ricorso avanzato dal titolare della pasticceria, essendo rimasta indimostrata l’efficacia degli impianti alternativi installati ai fini della riduzione e/o abbattimento della propagazione dei fumi e odori a danno degli alloggi sovrastanti ricompresi nel condominio. I fumi devono essere incanalati in canne fumarie come prescritto dal regolamento edilizio comunale. È quanto statuito dal Tribunale amministrativo...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi