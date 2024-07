La consegna dei locali per volturare le utenze

La domanda

Il quesito riguarda un contratto di locazione commerciale. Dalla data di sottoscrizione del contratto stesso alla data di inizio della locazione - con decorrenza ai fini del pagamento del canone di locazione - c’è una differenza di 24-25 giorni, in anticipo. Nel contratto di locazione è esplicitato che «alla data di sottoscrizione del presente contratto di locazione viene dato il possesso dei locali alla parte conduttrice al solo fine di potersi volturare le rispettive utenze». Al momento della registrazione del contratto di locazione all’agenzia delle Entrate, oltre a quanto dovuto (2 per cento, come imposta di registro, oltre ai bolli) è stato chiesto il pagamento di 200 euro per il comodato d’uso gratuito; secondo l’agenzia delle Entrate, infatti, il periodo intercorso tra la firma del contratto e l’inizio della locazione è da ritenere una forma di comodato. Pertanto, il conduttore ha dovuto pagare. Qual è il parere dell’esperto?