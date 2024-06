La costituzione di fondi speciali e di accantonamento è mera attività contabile

In tema di contabilità condominiale, spesso, è necessario occuparsi sia dei fondi speciali che dei fondi di accantonamento. Si tratta di questioni distinte in contabilità.

La differenza

Il fondo speciale, la cui costituzione è prevista dall’articolo 1135 Codice civile, non è, e non può essere, l’equivalente, formale o sostanziale, di un fondo di accantonamento. Il fondo speciale, così qualificato in forza di un preciso elemento caratterizzante e distintivo dal fondo ordinario coincide con una contabilità speciale...