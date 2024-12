La creazione di un fondo cassa privo di finalità specifica

La domanda Nell’ultima riunione condominiale, l’assemblea ha approvato a maggioranza, l’accantonamento di un fondo cassa «per far fronte a spese impreviste con carattere di urgenza». Ciò è avvenuto senza fornire alcuna ulteriore specifica informazione sulle specifiche finalità di tale fondo. Si tratta di un passaggio corretto? Tale decisione può essere impugnata, in mancanza di più precisi criteri di impiego del fondo?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 23 dicembre 2024

Il Codice civile non dedica una previsione specifica al fondo cassa condominiale, menzionandolo soltanto, per prevederne l’obbligatorietà, nel caso in cui il condominio deliberi opere di manutenzione straordinaria e innovazioni (articolo 1135, comma 1, n. 4, del Codice civile). Precedenti giurisprudenziali si registrano soprattutto in casi in cui è chiaro l’oggetto...