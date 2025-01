La detrazione sulla tettoia davanti al box pertinenziale

La domanda Vorrei installare, all’interno del giardino davanti alla porta del garage, una tettoia in metallo, autoportante, coperta da pannello sandwich coibentato, aperta da tre lati. Tale intervento, secondo il regolamento comunale, rientra fra i lavori in edilizia libera. Posso fruire dell’agevolazione fiscale per ristrutturazione edilizia?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 6 gennaio 2025

L’intervento descritto dal lettore rientra fra quelli di manutenzione straordinaria, le cui spese sono detraibili, sempre a condizione che il garage sia pertinenziale ad abitazione. In tal caso, si rende applicabile la detrazione per le ristrutturazioni edilizie, ex articolo 16-bis del Dpr 917/1986, Tuir, e articolo 1, comma 3, lettera b, numeri 1 e 4, della legge...