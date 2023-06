La donazione non trasferisce il diritto al risarcimento di Luigi Salciarini

A meno che non sia stato ceduto con apposito atto, distinto da quello di liberalità









In una recente sentenza del Tribunale di Sassari (la numero 452 del 7 maggio 2023) vengono affrontate, con felice sintesi, alcune problematiche di non poco conto riguardanti il diritto al risarcimento nel caso in cui il “danno condominiale” si sia verificato in precedenza all'acquisto della proprietà da parte del singolo condomino che agisce per il rimborso (nella specie, era stata stipulata una donazione e il danneggiamento era occorso nel tempo in cui il donante era ancora proprietario).

In particolare...