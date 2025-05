L’attività di gestione di immobili mediante concessione in locazione per brevi periodi di stanze di appartamenti, si è vieppiù sviluppata.

Molti proprietari di casa vedono in essa un investimento libero dai vincoli della normativa sulle locazioni, prima fra tutte la legge 431/1998 o la legge 392/1978.

Ma come gestire al meglio le attività in condominio per evitare querelle giurispudenziali?