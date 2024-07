La gestione dei guasti in condominio nel periodo estivo al centro di un webinar Anapic

Mercoledì 17 luglio dalle ore 16,30 alle ore 18,30 si terrà un corso di aggiornamento dedicato agli amministratori dakl tema «La gestione dei guasti nel periodo estivo», un approfondimento per migliorare l’organizzazione di studio e garantire il servizio anche durante i mesi di ferie. L’appuntamento si svolgerà in modalità on line su piattaforma vmeet.

«In questo periodo nei condomìni raddoppiano le chiamate per gli amministratori», precisa la presidente ANapic Lucia Rizzi, «per questo è importante trasferire agli amministratori di condominio le regole per la gestione delle richieste e la risoluzione delle problematiche che possono presentarsi».