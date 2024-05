La lite passiva del condominio: come deve agire l’amministratore quando in assemblea non si forma una maggioranza

Immaginiamo una situazione comune in cui l’assemblea di condominio adotta una delibera e un condomino decide di contestarla secondo l’articolo 1137 del Codice civile. A questo punto, l’amministratore convoca un’assemblea straordinaria per informare i condòmini e votare in merito alla difesa della delibera impugnata. Durante la riunione, però, non si riesce a raggiungere una maggioranza sufficiente né per partecipare alla causa né per decidere di non partecipare. Di conseguenza, l’assemblea non prende...

