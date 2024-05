La locazione finanziaria di ritorno: caratteristiche e regole

Il contratto di sale and lease back o c.d. locazione finanziaria di ritorno, è un contratto atipico, non disciplinato nel nostro ordinamento, però è d considerarsi socialmente tipico perché svolge una funzione di finanziamento, in particolare per le imprese che hanno urgente bisogno di liquidità.

Approfondiamo le caratteristiche e la disciplina dell’istituto.