La locazione transitoria non può superare i 18 mesi di Matteo Rezzonico









La domanda Ho affittato un alloggio, con contratto transitorio di un anno, a un dipendente delle Ferrovie dello Stato, che per motivi di lavoro si è trasferito in una città diversa da quella di residenza. Poiché i lavori in trasferta si prolungano, posso aumentare la durata del contratto, oppure rinnovarlo?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 30 ottobre

L’articolo 2 del Dm Infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2017 stabilisce che i contratti di locazione di natura transitoria, di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 431/1998, hanno durata non superiore a 18 mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per determinate fattispecie, con particolare riferimento a quelle derivanti dalla mobilità lavorativa e connesse allo studio, all’apprendistato e alla formazione professionale, all’aggiornamento e alla ricerca di soluzioni occupazionali, da individuare nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.

La durata del contratto transitorio è inderogabile. Dunque - pur in assenza di giurisprudenza specifica - si ritiene che per il contratto di natura transitoria (o per i contratti transitori fra le stesse parti) non è possibile superare complessivamente le 18 mensilità di durata. Pertanto, nel contesto descritto dal quesito la stipula di un secondo contratto di locazione di natura transitoria è ammissibile purché non superi i sei mesi (tenuto conto delle 12 mensilità già trascorse). In mancanza, il contratto potrebbe essere ricondotto alla durata di quattro anni più quattro (articolo 13, comma 3, della legge 431/1998).