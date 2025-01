La mappa delle novità per gli immobili e l'edilizia

Di seguito, attraverso l'ausilio del Dossier redatto dal Centro Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (A.C. 2112-bis-A), analizziamo nel dettaglio una serie di disposizioni relative agli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica, oltre che il nuovo asset dei bonus e delle detrazioni in materia edilizia, di energia ed ambiente, limitando alle sole norme disciplinanti le singole fattispecie l'oggetto della presente trattazione.