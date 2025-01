La possibile estensione al B&B del divieto per affittacamere

La domanda Il nostro regolamento contrattuale condominiale prevede che «è vietato destinare gli appartamenti e i locali dell’edificio con accesso dall’androne comune all’esercizio di affittacamere, pensione o albergo o, in generale, a qualsiasi altro uso che possa turbare la tranquillità dei condòmini». Recentemente, una persona ha acquistato un attico e lo sta ristrutturando con l’intenzione di avviare un’attività di bed and breakfast. Si chiede se, alla luce di quanto contenuto nel regolamento, questo le sia consentito.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 gennaio 2025

La giurisprudenza formatasi sul punto non è costante. Infatti, la Suprema corte ha affermato che l’attività di bed and breakfast è in tutto riconducibile all’attività di affittacamere (Cassazione, n. 24707/2014 e n. 21562/2020), ragion per cui, nel caso descritto dal lettore, non essendo quest’ultima consentita dal testo regolamentare, rientrerebbe fra quelle vietate...