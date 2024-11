La protezione dall'umidità negli edifici

L'umidità è una delle maggiori cause di deterioramento degli immobili. Nell'articolo affrontiamo questa problematica e cerchiamo di capire le soluzioni possibili per eliminarla.

Impermeabilità

È una caratteristica prestazione che risulta fondamentale per proteggere gli edifici dal fenomeno dall'umidità in generale. Caratteristica che impedisce l'infiltrazione di acqua e umidità, propria di alcuni materiali molto elastici in grado di seguire le deformazioni strutturali dovute ad effetti termici o meccanici.

Le opere necessarie per proteggere l'edificio o bonificarlo contro l'umidità e la penetrazione dell'acqua di origine sotterranea e da precipitazioni atmosferiche si distinguono in:

isolamento dall'umidità sotterranea;

isolamento dall'umidità ascendente;

barriera al vapore;

isolamento dalle precipitazioni atmosferiche.

Isolamento dall'umidità sotterranea

Il ...