La ratifica delle delibere condominiali

Anche per le delibere condominiali trova applicazione la disciplina sulla ratifica delle delibere assembleari delle società contenuta nell’art. 2377, comma 8, cod. civ., secondo cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo quando la deliberazione impugnata viene sostituita con una altra adottata in conformità della legge e dello statuto. Regole applicative, limiti e conseguenze giuridiche della ratifica delle delibere condominiali. Il problema dell’utilizzo strumentale della ratifica delle delibere.